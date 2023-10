Vineri seară, la Amsterdam, Franța a învins Olanda, scor 2-1, iar vicecampioana mondială a obținut calificarea matematică la EURO 2024. Jean-Clair Todibo a fost rezervă neutilizată și a atras atenția cu un gest de dinaintea meciului.

Înaintea partidei de pe Johan Cruijff Arena s-a ținut un minut de reculegere în memoria victimelor războiului din Israel, dar și a unui profesor din Franța, care vineri a fost ucis într-un atac terorist din orașul Arras.

La momentul de reculegere, camerele TV s-au îndreptat și către banca de rezerve, unde Todibo a fost surprins râzând. Gestul său a stârnit revoltă în rândul fanilor pe rețelele sociale, mai multe persoane solicitând ca internaționalul francez să fie pedepsit.

"Nu avem nevoie de astfel de bufoni la naționala Franței", "Faptul că Todibo râde la momentul de reculegere este rușinos. Respectul pentru victime nu este negociabil. Trebuie să își prezinte imediat niște scuze sincere", "Să fie dat afară din echipa pentru lipsa lui de respect! Dacă victima era tatăl lui ar mai fi râs?", au fost câteva dintre comentariile de pe rețelele sociale, potrivit Daily Star.

Jean-Clair Todibo, fost jucător la Barcelona, a fost cumpărat de Nice în 2021, pentru 8,5 milioane de euro. Fundașul central are un singur meci jucat la naționala de seniori a Franței.

French football player Jean-Clair Todibo laughs during the minute of silence for the teacher whose throat was slit in Arras.pic.twitter.com/ZvOnhJIst7