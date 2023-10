Kylian Mbappé nu mai marcase în ultimele patru meciuri pentru clubul său, PSG. Aerul de la echipa națională l-a revigorat, astfel că francezul a deschis scorul în minutul 7 al meciului dintre Olanda și ”Les Bleus” de pe Johan-Cruyff Arena din Amsterdam.

Căpitanul "albaștrilor" a marcat al doilea gol în debutul reprizei secunde, print-o execuție senzațională din interiorul careului. Cu 42 de goluri pentru echipa Franței, el îl depășește pe legendarul Michel Platini și se află la două goluri în spatele lui Antoine Griezmann. Doar Thierry Henry (51) și Olivier Giroud (54) îl mai depășesc în acest moment pe superstarul lui PSG.

Kylian Mbappe is way too good man he is whoever he thinks he is. pic.twitter.com/wVBNWAnHQz