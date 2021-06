Record mondial! Bader Al-Mutawa a devenit fotbalistul cu cele mai multe selectii intr-o echipa nationala

Bader Al-Mutawa a stabilit un record mondial! Jucatorul din Kuweit a devenit, vineri, fotbalistul cu cele mai multe selectii in echipa nationala.

La meciul dintre Kuweit si Bahrain, scor 0-2, din calificarile pentru Cupa Arabiei, Al-Mutawa, 36 de ani, a bifat cea de-a 185-a selectie in echipa nationala, conform news.ro.

Al-Mutawa a jucat pentru prima oara pentru Kuweit in septembrie 2003, la varsta de 18 ani si 237 de zile. De atunci, el a evoluat impotriva a 84 de echipe si a marcat 54 de goluri.

Pe urmele lui Bader Al-Mutawa se afla Cristiano Ronaldo. Starul lui Juventus Torino va evolua, duminica, impotriva Belgiei, in optimile de finala ale Euro 2020, in cel de-al 179-lea meci in tricoul echipei nationale a Portugaliei.