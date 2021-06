Ali Daei, mesaj superb pentru Cristiano Ronaldo! Cum i-a raspuns portughezul, dupa ce i-a egalat recordul

Portughezul continua sa scrie istorie in fotbal.

Fostul atacant iranian a inscris de 109 ori in 149 de partide jucate pentru echipa nationala, in perioada 1993 - 2006. De partea cealalta, Cristiano Ronaldo a ajuns la 109 goluri marcate pentru Portugalia in 177 de meciuri. Atacantul lui Juventus a debutat pentru prima reprezentativa in 2003, la 18 ani si sase luni. Pe locul trei intr-o astfel de ierarhie este Mokhtar Dakari, fostul international malaezian, cu 89 de goluri inscrise in 142 de jocuri.

"Felicitari lui Cristiano Ronaldo, care este acum la o reusita distanta sa bata recordul de goluri la echipele nationale. Sunt onorat ca aceasta performanta incredibila ii apartine lui Ronaldo - un mare campion in fotbal si un om care inspira si influenteaza multe vieti din lumea intreaga", a scris fostul campion iranian pe contul sau de Instagram.

Portughezul a avut si el un mesaj de clasa pentru Daei, pe care l-a categorisit ca fiind un idol al sau in tinerete. "Adevaratii campioni raman campioni mereu. Sunt foarte mandru sa citesc asemenea cuvinte de la un idol ca tine. Multumesc, Ali Daei", i-a raspuns Ronaldo iranianului.