Ondrejka a marcat o dublă (minutele 3 și 46), însă ”lazialii” au restabilit egalitatea tot printr-o dublă, a lui Pedro (minutele 79 și 84).

Cristi Chivu: ”Asta ne-a lipsit astăzi!”

Astfel, Parma rămâne pe locul 16 în clasament, cu 32 de puncte, la 7 puncte deasupra primului loc retrogradabil. Dennis Man a intrat pe teren în minutul 71, iar internaționalul român și-a trecut în cont niște ratări uriașe.

”Nu rămâne regretul, nu rămâne nimic, pentru că am meritat rezultatul care iese. Zâmbesc pentru că am văzut o echipă enervată în vestiar și mă bucur să văd o echipă ca Parma care vine pe Olimpico și încheie o lună aprilie în care am întâlnit adversari foarte puternici cu 6 puncte, nu am pierdut niciodată și astăzi puteam chiar să câștigăm. Lazio îți poate da oricând două goluri, mai ales când intră pe teren un anumit Pedro, care este un jucător de clasă mondială, în ciuda vârstei. Ne ține în luptă acest egal și mergem mai departe.

Sunt fericit pentru Ondrejka și pentru munca pe care o face, abia a sosit și deja a marcat trei goluri. Drumul este încă lung, trebuie să muncească mult, dar are calitate, știe să facă anumite lucruri și astăzi ne-a dat o mână de ajutor. Sunt bucuros pentru el.

Astăzi ne-a lipsit, mai ales în repriza a doua când am căzut fizic, un mijlocaș de meserie. Nu aveam niciunul pe bancă, am jucat cartea Hernani care a intrat în locul unui atacant pentru a trece la un sistem cu trei mijlocași, dar Sohm și Keita trebuiau înlocuiți, au muncit mult. Din păcate nu aveam pe nimeni, doar un băiat tânăr, la care m-am și uitat la un moment dat, dar să joci pe Olimpico cu Lazio nu e niciodată ușor. Sunt foarte fericit și mândru de această echipă, de dificultățile pe care le depășește în orice situație”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.

Clasamentul din Serie A