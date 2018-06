Tradare INCREDIBILA pentru jucatorul visat de 5 ani la Steaua! Junior Moraes a fost prezentat in aceasta dimineata! CU cine a semnat

Junior Moraes, atacantul pe care Becali l-a vrut insistent inca de pe vremea in care juca la Bistrita, a semnat azi cu o noua echipa!

Brazilianul a dat Dinamo Kiev pe marea rivala Sahtior! Moraes, 31 de ani, s-a inteles cu fosta echipa a lui Lucescu pentru o perioada de doi ani. Va juca sezonul viitor in grupele Champions League, unde Sahtior e calificata direct in faza grupelor!

Moraes a mai trecut in cariera pe la Santos, TSKA Sofia, Metalurg Donetk, Tianjin Quanjian si Dinamo Kiev. In Campionatul Ucrainei are 117 meciuri si 57 de goluri marcate.