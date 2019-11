Prima declaratie a lui Lucescu dupa succesul ISTORIC din Liga Campionilor Asiei: "Nu vreau sa mai aud de fotbal in urmatoarele 3 zile"

Al Hilal a castigat Liga Campionilor Asiei, dupa o dubla victorie cu japonezii de la Urawa Red Diamonds: 1-0 in tur si 0-2 in retur.

La conferinta de presa de dupa meci, Razvan Lucescu a spus ca vrea sa uite de fotbal, cel putin pentru cateva zile.

"Jucatorii au muncit foarte mult, iar trofeul a fost castigat datorita lor. Tot staff-ul tehnic a depus eforturi mari ca sa castigam titlul! Nu vreau sa mai aud de fotbal in urmatoarele trei zile", a spus Lucescu, vizibil emotionat.

Antrenorul roman spune ca toata tara a fost alaturi de ei si ca fanii lui Al Hilal au fost extraordinari.

"Acest trofeu vine si pentru ca toata Arabia Saudita a fost alaturi de noi si vreau sa le multumesc fanilor, pentru ca ne-au fost alaturi in toata aceasta perioada", a adaugat Lucescu.

Contactat de sport.ro, Razvan Lucescu a declarat ca este cel mai bun an din cariera sa.

"E o noapte fabuloasa! Tot anul acesta a fost fabulos, nu pot sa trec cu vederea peste campionatul si cupa castigate cu PAOK, neinvinsi in campionat. Iar acum, la 4 luni distanta, am castigat Champions League in Asia", a spus Lucescu.

La finalul meciului, Razvan a aparut cu tricolorul pe umeri, exact cum a facut-o si tatal sau, Mircea Lucescu, dupa finala de Cupa UEFA castigata in 2009, cu Sahtior Donetk.

"Suntem o familie fericita, avem in casa 3 trofee continentale: Cupa UEFA, Supercupa Europei, ale tatalui meu si acum Liga Campionilor Asiei", a incheiat Razvan Lucescu, pentru sport.ro

Este al treilea trofeu al Ligii Campionilor pe care Al Hilal l-a castigat in istorie, doua dintre ele fiind cucerite cu antrenori români pe banca tehnică. Anghel Iordănescu mai a castigat trofeul in 2000.