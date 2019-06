One-man SHOW! Driblingul cu care Salah l-a DISTRUS pe portarul advers! Ce a putut sa-i faca

Egipt continua pregatirea Cupei Africii, competitie pe care o va gazdui si care va incepe vineri. In ultima partida amicala inaintea turneului, Egipt a invins-o cu 3-01 pe Guinea gratie starului ei, Mohamed Salah.

Mohsen a deschis scorul pentru Egipt, pentru ca Sory Kaba sa egaleze pentru Guinea. Salah a creat apoi o faza cu adevarat fantastica: a scapat singur cu portarul, la driblat in 2 randuri, insa sutul s-a dus in bara. Din fericire, mingea a sarit la Ahmed Ali care a inscris. Tot Salah a creat si golul de 3-1 din minutul 86.

Egipt joaca vineri seara impotriva celor din Zimbabwe. In grupa A se mai afla Republica Democrata Congo si Uguanda.

Nah this is just pure filth. Look how Salah stops the ball as he destroys the keeper. So unlucky that he hit the post as that deserved a goal. At least he got credited an assist for the rebound slotted in. pic.twitter.com/JDMYJfDGYO