Nu Neymar la Real, asta AR FI TRANSFERUL VERII in Europa! Anuntul facut de Marca: unde poate ajunge Aguero

Aguero ar putea fi in centrul celui mai spectaculos transfer al verii.



Sergio Aguero tocmai ce a castigat al treilea titlu de campion cu Manchester City in Premier League, dar ar putea pleca din Anglia in perioada de transferuri din vara. Jurnalistii spanioli sustin ca s-ar putea intorce in La Liga.

RadioMarca noteaza ca Aguero ar putea reveni la Atletico Madrid, echipa de la care a plecat la City in 2011. Conform sursei citate, Aguero ar putea fi inlocuitorul perfect pentru Griezmann care va pleca la Barcelona din vara. Chiar daca francezul nu va ajunge pe Camp Nou, oficialii lui Atletico vor insista pentru aducerea lui Aguero, mai scriu spaniolii.

Aguero a jucat pentru Atletico in perioada 2006-2011 si a castigat doua trofee: Europa League si Supercupa Europei in 2010.