Matthaus a devenit ambasadorul unei ligi: „Este un proiect cu mare potenţial”

Lothar Matthaus, legendă a fotbalului german, a devenit ambasador al Bengal Super League, o competiţie fotbalistică înfiinţată în luna iulie a acestui an, a anunţat vineri promotorul acestei noi ligi.

Campion Mondial cu naţionala germană şi câştigător al Balonului de Aur în 1990, Lothar Matthaus (64 de ani) a acceptat o nouă provocare, departe de fotbalul german. El a devenit ambasadorul oficial al unei noi ligi regionale din India, Bengal Super League (BSL). Anunţul a fost făcut vinerea aceasta de Shrachi Sports, promotorul BSL, în timpul unei conferinţe de presă care a fost organizată în Germania.

„Acesta este un proiect cu un mare potenţial şi un viitor promiţător. Pentru a reuşi, trebuie să mergem mai departe împreună şi să ne unim forţele”, a declarat Matthäus, mândru să „îşi pună experienţa în slujba unei industrii fotbalistice în creştere rapidă”. Bengal Super League a fost lansată în iulie 2025 şi îşi propune să creeze un ecosistem profesionist, să îmbunătăţească antrenamentul şi să atragă parteneriate internaţionale, în special cu instituţii germane. Scopul său este de a oferi Bengalului un loc central în fotbalul indian. BSL va număra opt echipe participante care vor disputa 61 de meciuri, scrie news.ro.

