Antrenorul lui Genoa, Patrick Vieira, a analizat prestația echipei sale după egalul obținut în deplasare, într-o conferință de presă susținută la finalul partidei.



"Atunci când am venit, am încercat să aduc stabilitate. Împreună cu staff-ul, am considerat că este potrivit să schimbăm câteva lucruri, iar asta am făcut. Am vrut ceva nou", a spus Vieira, potrivit TMW.

Nemulțumirea lui Vieira



Tehnicianul francez s-a arătat nemulțumit de modul în care echipa sa a început partida, însă a apreciat reacția jucătorilor după pauză. "Îmi pare rău pentru prima repriză, nu mi-a plăcut deloc. Ne-a lipsit agresivitatea și am primit gol, dar după pauză am reacționat bine. Acum suntem concentrați pe finalul de campionat, unde vom întâlni adversari puternici", a spus Vieira.



Întrebat dacă regretă că echipa sa nu a obținut toate cele trei puncte, antrenorul lui Genoa a încercat să fie realist: "Repet, în prima repriză nu am făcut ceea ce ne-am propus. Cred că rezultatul de egalitate este unul echitabil pentru ambele echipe".



În urma rezultatului înregistrat vineri seară, Genoa ocupă locul 12 în clasament, cu 32 de puncte, în timp ce Cagliari se află pe 15, cu 26 de puncte.



Pentru Genoa urmează acum duelul cu Lecce, ocupanta locului 16 în Serie A, programat vineri, de la ora 21:45, în etapa cu numărul 29.