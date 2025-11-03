"L-a convins!" Endrick pleacă de la Real Madrid în ianuarie: următoarea destinație

Cumpărat de la Palmeiras pentru aproape 50 de milioane de euro, Endrick a avut un prim sezon cu 7 goluri în 37 de apariții sub comanda lui Carlo Ancelotti. În acest sezon, statutul nouarului de la Real s-a schimbat drastic.

Endrick, convins de Lyon pentru un împrumut în ianuarie



Endrick a bifat primele sale minute din acest sezon chiar în cel mai recent meci al lui Real Madrid, 4-0 contra Valenciei, sâmbătă. Nemulțumit de timpul său de joc, brazilianul se îndreaptă către o plecare temporară de pe Santiago Bernabeu.



Din dorința de a prinde lotul Braziliei pentru CM 2026, Endrick intenționează ă evolueze la o nouă echipă din ianuarie, iar L'Equipe scrie luni că atacantul și-a dat acordul pentru a fi împrumutat la Lyon.



Paulo Fonseca, antrenorul lui OL, ar fi discutat personal la telefon cu Endrick și l-a convins pe brazilian să accepte o mutare.

Gruparea din Ligue 1 trebuie să ajungă acum la un acord și cu Real Madrid, iar misiunea nu se anunță una simplă. L'Equipe scrie că Real Madrid va solicita o sumă de bani în schimbul unui împrumut al lui Endrick.

