"L-a convins!" Endrick pleacă de la Real Madrid în ianuarie: următoarea destinație

Endrick (19 ani), atacantul brazilian sosit la Real Madrid vara trecută, este pe cale să fie împrumutat în Ligue 1.

Cumpărat de la Palmeiras pentru aproape 50 de milioane de euro, Endrick a avut un prim sezon cu 7 goluri în 37 de apariții sub comanda lui Carlo Ancelotti. În acest sezon, statutul nouarului de la Real s-a schimbat drastic.

Endrick, convins de Lyon pentru un împrumut în ianuarie

Endrick a bifat primele sale minute din acest sezon chiar în cel mai recent meci al lui Real Madrid, 4-0 contra Valenciei, sâmbătă. Nemulțumit de timpul său de joc, brazilianul se îndreaptă către o plecare temporară de pe Santiago Bernabeu.

Din dorința de a prinde lotul Braziliei pentru CM 2026, Endrick intenționează ă evolueze la o nouă echipă din ianuarie, iar L'Equipe scrie luni că atacantul și-a dat acordul pentru a fi împrumutat la Lyon.

Paulo Fonseca, antrenorul lui OL, ar fi discutat personal la telefon cu Endrick și l-a convins pe brazilian să accepte o mutare.

Gruparea din Ligue 1 trebuie să ajungă acum la un acord și cu Real Madrid, iar misiunea nu se anunță una simplă. L'Equipe scrie că Real Madrid va solicita o sumă de bani în schimbul unui împrumut al lui Endrick.

"Lyon caută cu disperare un număr 9, iar asta a fost dureros de evident și duminică, la meciul cu Brest, scor 0-0", a mai scris L'Equipe.

