Născută în Sao Paulo, jucătoarea braziliană Kiana Dufour (20 de ani) s-a apucat mai nou de fotbal pe plajă.

Noua senzație din fotbalul feminin este foarte activă pe Instagram, unde a postat inclusiv câteva secvențe video cu ”forma pură a jocului de fotbal”, fotbalul pe plajă fiind o veritabilă tradiție în Brazilia.

Mai nou, Kiana i-a atras atenția lui Lamine Yamal, starul Barcelonei și al naționalei Spaniei.

”Lamine și Kiana? Activități reciproce pe Instagram.

Și, aparent, văpăi reciproce, după ce Lamine a inundat cu like-uri câteva poze ale bombei fotbalistice feminine”, a scris Yahoo Entertainment.

Lovitură pentru Lamine Yamal, fanul special al fotbalistei Kiana Dufour



Lipsită de Lamine Yamal, accidentat, FC Barcelona, semifinalista din sezonul trecut de Champions League, a dispus cu 2-1 joi seara de Newcastle United, chiar pe terenul ''coţofenelor''.

Lamine Yamal a devenit indisponibil după ce, în pauza internațională, fotbalistul a jucat cu dureri pentru naționala Spaniei.

Revenit la club, FC Barcelona l-a băgat sub tratament pe puștiul de doar 18 ani, care însă nu a putut fi refăcut la timp pentru a debuta în actuala ediție de Champions League.

