Intervenția incredibilă a lui Radu Drăgușin i-a enervat pe fanii lui Tottenham: ”Dumnezeu îl va pedepsi!” / ”Reziliați-i contractul!”

Radu Drăgușin a avut o intervenție senzațională la șutul lui Bernardo Silva din minutul 45. Portughezul a șutat puternic spre colțul lung, dar internaționalul român a reușit să respingă spectaculos, cu capul în afara careului.

Radu Drăgușin s-a bucurat pentru reușita sa, lucru de neînțeles pentru suporterii lui Tottenham, care au răbufnit la adresa fotbalistului român pe rețelele sociale.

Fanii lui Spurs nu își doresc ca echipa lor să se impună în meciul cu Manchester City, pentru că acest lucru ar însemna ca șansele la titlu ale lui Arsenal, marea rivală a lui Spurs, să crească.

”De ce Drăgușin joacă ireal în acest meci?”

”Nu îmi pasă ce spun alții, dacă nu te bucuri pentru Drăgușin la faza asta, ești un ciudat, mai ales având în vedere că a primit puține minut”

”Radu Drăgușin și o intervenție care a fost sărbătorită ca un gol de fanii lui Arsenal”

”Dumnezeu îl va pedepsi pe Drăgușin!”

”Drăgușin, nu e momentul, frate!”

”Drăgușin a blocat un șut care s-ar fi transformat într-un gol pentru Manchester City și a sărbătorit ca și cum ar fi fan Arsenal”

”Dacă meciul ăsta se va termina la scorul ăsta, numele lui Drăgușin va apărea pe tricourile de sărbătoare ale celor de la Arsenal”

”Drăgușin poate fi cel mai bun fundaș din lume. Vicario este cel mai bun portar”

”Drăgușin, nu te mai bucura”

”Drăgușin se luptă pentru un transfer la Arsenal”

”Vicario și Drăgușin sunt singurii jucători ai lui Spurs care nu vor să piardă meciul”

”Reziliați-i contractul lui Drăgușin”

”Bună intervenție, Drăgușin! Data viitoare folosește-ți mâna, mai ales când ești în careu”

idc what anyone says if u didn’t cheer for dragusin here your weird especially given the fact he’s had limited minutes pic.twitter.com/dSlSEoBmgB