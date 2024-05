În prima repriză, internaționalul român a avut o evoluție solidă, în care a reușit să blocheze atacurile din partea 'cetățenilor'. În minutul 45, fundașul central a fost protagonistul principalei faze a părții întâi, reușind să-și salveze echipa.

Erling Haaland a șutat din interiorul careului, mingea a fost respinsă și a ajuns la Bernardo Silva care a reluat puternic, spre colțul lung, însă Radu Drăgușin a reușit să respingă spectaculos, reacția sa fiind una pe măsură.

Adi Mutu are dubii că Louis Munteanu va face față la FCSB: ”Nu va fi primul masacrat de Gigi Becali!”

Dragusin just drag us in ????

pic.twitter.com/YKvDnE6RMD