Imagini neverosimile: i-au lăsat să marcheze într-un meci crucial pentru promovare. Cuadrado a reacționat imediat

Imagini neverosimile în timpul meciului Llaneros - Union Magdalena 1-2, contând pentru play-off-ul de promovare în prima ligă din Columbia. Gazdele au condus cu 1-0 din minutul 81, dar oaspeții au marcat de două ori, în minutele 90+5 și 90+6, reușind astfel să obțină victoria și promovarea, scrie The Guardian.

La golul victoriei a fost surprins modul bizar în care cei de la Llaneros au decis să se apere. Majoritatea jucătorilor erau în afara careului și refuzau să alerge, în timp ce fotbaliștii lui Union Magdalena avansau spre careu, pasau și șutau fără să fie deranjați de adversari.

