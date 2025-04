Jurnaliștii greci sunt de părere că echipa pregătită de Răzvan Lucescu are posibilitatea de a încheia pe locul doi în campionat, ceea ce i-ar permite participarea în preliminariile Champions League, în sezonul viitor.

După victoriile cu AEK Atena și Olympiacos, PAOK Salonic s-a apropiat decisiv de Panathinaikos și AEK Atena, la un singur punct, speranțele pentru titlu fiind inexistente, ținând cont că diferența față de locul întâi este de 11 puncte.

"Principalul dezavantaj al lui PAOK a fost că nu a avut o echipă completă pentru toate cele trei competiții în care a participat, motiv pentru care a fost eliminată din Europa League imediat după terminarea fazei ligii și din Cupă de AEK Atena.

Prin urmare, odată ce a părăsit cele două competiții, PAOK poate ocupa locul al doilea din campionat. Și acest lucru este confirmat de clasament: PAOK a intrat în play-off la -4 puncte de Panathinaikos și la -7 de AEK Atena. Acum, după doar două etape, PAOK se află la doar un singur punct în spatele celor două rivale", au scris grecii de la metrosport.gr.

Răzvan Lucescu, încântat de evoluția jucătorilor săi

PAOK Salonic a reușit una dintre cele mai importante victorii ale sezonului, învingând liderul Olympiakos cu scorul de 2-1, într-o partidă plină de intensitate din etapa a doua a play-off-ului din Superliga Greciei.



"M-am săturat să explic mereu cât de mult am muncit. În ultimii ani, am avut foarte multe meciuri. Consumul psihic a fost uriaș. E clar că atunci când avem același număr de meciuri ca și celelalte echipe, lucrurile arată altfel. Acum suntem mai proaspeți.



Fiecare jucător are nevoie de un timp diferit pentru a se adapta. De exemplu, Chalov a avut nevoie de mai mult timp, iar acum vedem cât de diferit joacă. La fel și Pelkas, care nu a jucat regulat la echipa precedentă, sau Meite, care a fost inactiv timp de nouă luni. Acum vedem adevărata lor valoare.



Am meritat victoria. Am avut o atitudine de luptători. Chiar și în zece oameni, am rămas disciplinați. Suntem foarte mulțumiți, pentru că am înfruntat un adversar excelent, aflat pe primul loc în clasament. Această victorie trebuie să ne ofere încredere pentru ce urmează", a spus Răzvan Lucescu, la finalul meciului, citat de Voria.