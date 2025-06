Comisia Națională de Control și Gestiune (DNCG), „jandarmul financiar” al fotbalului francez, a confirmat retrogradarea administrativă a clubului în Ligue 2, o decizie care zguduie din temelii fotbalul din Hexagon.



Publicații de renume precum Le Monde, Le Figaro și L'Équipe au titrat la unison despre „cutremurul” și „catastrofa” de la Lyon, după ce patronul american John Textor a eșuat în tentativa de a convinge forul financiar de viabilitatea proiectului său.

"Catastrofă pentru Olympique Lyonnais, retrogradată în Ligue 2 de DNCG", a scris Le Figaro, subliniind amploarea dezastrului. Cel mai mare cotidian de sport, L'Équipe, a titrat: "OL, retrogradată în Ligue 2 de DNCG". În aceeași notă, Le Monde a confirmat oficial șocul: "Olympique Lyonnais, retrogradată în Ligue 2 de către DNCG".

Patronul era sfidător



Deși clubul se afla sub o sabie a lui Damocles încă din noiembrie 2024, când DNCG a impus retrogradarea cu titlu provizoriu, John Textor s-a prezentat în fața comisiei plin de încredere. Luni, anunțase un acord de 222 de milioane de euro pentru vânzarea acțiunilor de la Crystal Palace. În plus, listase holdingul la bursa din New York, redusese masa salarială prin despărțirile de legendele Alexandre Lacazette și Anthony Lopes și încasase bani frumoși pe transferurile lui Maxence Caqueret și Rayan Cherki.



La ieșirea de la audieri, omul de afaceri american a avut o atitudine sfidătoare în fața presei. "Cred că totul s-a petrecut remarcabil de bine", a zis Textor. Cu câteva zile înainte, el susținea: "Am realizat diverse investiții în ultimele săptămâni. Totul este bun din punct de vedere financiar".



Viziunea sa nu a fost însă împărtășită și de comisie. Fără a oferi detalii, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat sec retrogradarea, confirmând sancțiunea dictată în toamnă. Se pare că datoria de 175 de milioane de euro, despre care scrie L'Équipe, a cântărit decisiv.



Conform Le Figaro, Olympique Lyonnais are dreptul să facă apel, însă dacă decizia rămâne definitivă, locul echipei în Ligue 1 va fi luat de Reims, învinsa din barajul de promovare/menținere cu Metz.