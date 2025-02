Parma a deschis scorul în minutul 37, prin Ange-Yoan Bonny, care a punctat de la 11 metri. Cu 11 minute înainte de final, Dennis Man și-a pus și el amprenta în jocul echipei și i-a pasat decisiv lui Simon Sohm, care a făcut 2-0.

Giovanni Bia: ”Chivu a fost bun și a făcut ce avea nevoie Parma în acest moment!”

Fostul fundaș al Parmei, Giovanni Bia a lăudat jocul Parmei sub comanda lui Cristi Chivu. Fotbalistul devenit agent a fost impresionat de felul în care Chivu a gândit jocul cu Bologna și de faptul că a realizat exact ce avea nevoie Parma în momentul de față, o echipă compactă, care să se închidă foarte bine în fața adversarelor.

Giovanni Bia spune chiar că are încredere în tehnicianul român că îi poate salva de la retrogradare pe ”Cruciați”, asta dacă Parma va continua să joace așa cum a făcut-o împotriva Bolognei.

”Am văzut un meci care nu a fost grozav în ceea ce privește jocul, dar a fost un meci în care am fost mult mai atenți, nu ne-am asumat riscuri și am construit victoria. Au fost și acele faze de arbitraj care au decis meciul. Un joc clasic pentru Serie A, unde tactica e mai importantă decât dorința de a câștiga. Poate era mai important pentru Bologna să încerce să câștige meciul, pentru că Parma a jucat așa cum trebuia să joace.

Chivu a fost bun și a făcut ce avea nevoie Parma în acest moment. A trimis în teren o echipă compactă și a avut dreptate. În final, Bologna a avut puține șuturi la poartă, poate au deținut controlul jocului, dar nu au avut multe ocazii. Salvarea de la retrogradare? Parma trebuie să facă ce a făcut sâmbătă, trebuie să facă ce e necesar, joc după joc”, a spus Giovanni Bia pentru Gazzetta di Parma.