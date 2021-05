Faza care va face inconjurul lumii! Nu s-a facut vreodata asa ceva la un penalty! Portarul care a devenit imediat viral

Faza zilei vine din Brazilia, de la meciul dintre Comercial si Costa Rica.

Costa Rica s-a impus cu 4-1 in meciul cu Comercial si este pe primul loc in clasamentul Mato Grosso do Sul 2021. Protagonistul meciului a fost portarul, care a reusit sa devina viral cu o interventie care nu s-a mai vazut pana acum.

La un penalty, acesta nu doar ca nu a ramas pe linia portii, ba chiar a venit pana in fata jucatorului care executa lovitura de pedeapsa pentru a bloca sutul, fara succes insa.

????J’ai comme l’impression que le gardien n’avait pas un pied sur sa ligne lors de la transformation du penalty. ????????‍♂️ Le but a été validé comme si de rien était. Cette situation a eu lieu lors d’un match du championnat de MS entre Comercial et Costa Rica. pic.twitter.com/w2JCQg45zi — BrasileirãoFR (@GarraCanarinha) May 21, 2021

Arbitrul a validat golul, desi se afla extrem de aproape de faza.