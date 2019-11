FA-BU-LOS! Jucatorul de la Chindia care a SOCAT campioana mondiala Franta in aceasta seara pe Stade de France!!! Vadim Rata l-a TERORIZAT pe Lenglet de la Barcelona

Moldova si-a trait cel mai important moment din ultimii ani in fotbal in prima jumatate de ora a meciului cu Franta!

Moldovenii au condus cu 1-0 pana in minutul 35! Vadim Rata de la Chindia a marcat pentru Moldova in minutul 9, dupa ce a profitat de o greseala a lui Lenglet. Fundasul Barcelonei a judecat gresit o faza si i-a permis lui Rata sa inscrie golul vietii.



Rata are 12 meciuri in acest sezon pentru Chindia Targoviste si un gol marcat in Liga 1!