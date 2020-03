EURO a fost amanat pentru 2021! Ce se intampla cu lucrarile de la stadioanele din Romania

UEFA a luat decizia sa amane cu un an desfasurarea Campionatului European programat sa inceapa pe 12 iunie.

Din cauza pandemiei de coronavirus, UEFA a decis sa dea timp campionatelor europene sa duca la bun sfarsit sezonul actual, lucru esential pentru desemnarea echipelor pentru competitiile europene de la anul. Asadar, EURO 2020 devine EURO 2021, in perioada 11 iunie - 11 iulie.

Stadioanele Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf, desemnate initial ca fiind baze de antrenament pentru nationalele ce vor veni la Bucuresti, vor avea astfel timp sa fie finalizate. Lucrarile la stadionul din Ghencea sunt extrem de avansate, arena putand chiar sa gazduiasca echipe din luna iunie a acestui an. In ceea ce priveste celelalte doua, constructorii au dat asigurari ca pana in lunile septembrie-octobmrie vor fi gata.

Amanarea EURO vine ca un colac de salvare pentru organizatorii de la Bucuresti, care au castigat timp pentru ca toate stadioanele anuntate initial sa fie folosite.

De asemenea, linia de cale ferata care sa lege Aerorportul Otopeni de Gara de Nord nu mai pare un scenariu utopic. De curand, Guvernul a deblocat lucrurile, iar lucrarile stau sa inceapa si au sanse sa fie finalizate pana in 2021, cand fanii vor ajunge in Capitala.