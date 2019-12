Eduard Dutu, juniorul roman al Fiorentinei, nu vrea sa joace pentru Romania! Care este motivul 

Jucatorul de la academia Fiorentinei a oferit un interivu pentru echipa italiana.

Dutu, in varsta de 18 ani, evolueaza pe postul de fundas central si este nascut la Roma, din parinti romani. El evolueaza in prezent la echipa de tineret, dar a prins cateva antrenamente si sub comanda lui Vincenzo Montella, la echipa mare.

"Daca mi se ofera sansa sa aleg dintre nationala Romaniei sau Italiei, o sa o aleg pe a Italiei. Parintii mei sunt romani, dar eu m-an nascut la Roma si ma simt italian. Visul meu e sa ajung in Serie A!", a spus juniorul Fiorentinei.

De asemenea, Eduard Dutu a marturisit care este marele sau idol.

"Eu nu evoluez pe acelasi post pe care a jucat Mutu, dar este idoul meu. Cariera lui m-a inspirat! Mi-a placut intotdeauna Alessandro Nesta, iar acum incerc sa ma inspir de la Sergio Ramos, care este un fotbalist cu o personalitate foarte puternica. Cand m-am antrenat pentru prima data la echipa mare a Frioentinei, mi-a placut mult de Ribery", a incheiat acesta.