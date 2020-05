Cea mai sexy fotbalista a facut anuntul pe care il asteptau milioane de fani: jucatoarea comparata cu Messi a devenit mama!

Americanca Alex Morgan (30 de ani), echivalentul lui Leo Messi in fotbalul feminin si una dintre cele mai frumoase jucatoare din lume, a nascut la inceputul lunii mai, cunoscand in premiera bucuria de a fi mama.

Anul trecut, Alex a fost declarata de FIFA a doua cea mai valoroasa fotbalista a planetei, depasita doar de Megan Rapinoe, colega din nationala SUA cu care a castigat titlul mondial la turneul final din Franta.

Analizand stilul de joc si facand o comparatie cu fotbalul masculin, specialistii o asociaza pe Morgan cu argentinianul Leo Messi. La fel ca starul Barcelonei, componenta echipei Orlando Pride are o tehnica desavarsita si e o adevarata ”masina de goluri”. Drept dovada, la Mondialul din 2019, Alex Morgan a reusit performanta de a da cinci goluri intr-un singur meci, in zdrobitoarea victorie cu 13-0 obtinuta de americance contra Thailandei.



Revenind la stirea momentului in fotbalul feminin, Alex se bucura in aceste zile de venirea pe lume a primul sau copil, o fetita pe nume Charlie. Morgan e intr-o relatie indelungata cu fotbalistul Servando Carrasco, pana in 2019 component al formatiei LA Galaxy, cei doi fiind casatoriti din 2014.



Interesant e faptul ca Alex Morgan si-a programat nasterea in aceasta perioada a anului pentru a se putea recupera astfel incat sa participe cu nationala SUA la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In aceste conditii, amanarea cu un an a Olimpiadei n-o deranjeaza extrem de tare pe Morgan, care va avea mai mult timp sa revina la forma fizica de dinaintea sarcinii.