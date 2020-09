Kylian Mbappe ar putea depasi recordul lui Neymar pentru cel mai scump transfer din toate timpurile! Cat ar ajunge sa plateasca Real Madrid pentru francez

Mbappe ar putea sa ajunga la Real Madrid in schimbul unei sume record in fotbalul mondial.

Kylian Mbappe si-ar dori sa ajunga la un moment dat la Real Madrid. Francezul si-a aratat simpatia cand a declarat ca i-ar placea sa lucreze cu Zinedine Zidane despre care a spus ca este idolul sau. Nici faptul ca cele doua cluburi poarta discutii nu e mai este niciun secret.

Real Madrid ar putea plati in jurul sumei de 100 de milioane de euro pentru transferul lui Mbappe (21 de ani) in vara anului urmator, atunci cand fotbalistul va mai avea un an din actualul contract, conform jurnalistilor de la As.

Daca atacantul lui PSG isi va prelungi acordul cu un an, atunci suma pe care Real Madrid trebuie sa o achite ar putea fi de 242 de milioane de euro.

Aceasta ar putea sa doboare recordul stabilit de Neymar in august 2017, atunci cand PSG i-a achitat Barcelonei suma de 222 de milioane de euro.