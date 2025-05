După o primă repriză de coșmar în care Daniel Maldini a marcat o dublă pentru echipa din Bergamo, schimbările făcute de Cristi Chivu la pauză au schimbat direcția în care se îndrepta partida.

Cristi Chivu va continua să o antreneze pe Parma

Antoine Hainaut, cât și Jacob Ondrejka au fost introduși la pauză, în locul lui Emanuele Valeri, respectiv Hernani, iar cei doi nu au dezamăgit. Hainaut a redus din diferență în minutul 49, iar Ondrejka a egalat în minutul 71. Tot el a făcut dubla în minutul 90+1 și a asigurat salvarea de la retrogradare a Parmei.

La conferința de presă de după meci, Cristi Chivu, care a fost lăudat în presa italiană pentru felul în care a gestionat meciul ”din tribune”, în condițiile în care a fost suspendat în ultima etapă, le-a vorbit italienilor despre viitorul său. Antrenorul român a transmis că în acest moment este fericit la Parma și nu se vede antrenând o altă echipă.

”Niciodată nu am întrebat despre asta (n.r. viitorul său), este o decizie care îi aparține clubului. Eu dau mereu tot ce am, integritatea mea morală, timpul pe care îl dedic acestei echipe este important. Eu și stafful meu am acceptat provocarea, dar aveam totul. Am încercat mereu să transmitem lucrurile importante, există niște valori pe care trebuie să le transmitem, ne-am adaptat imediat la calitățile și defectele echipei. Nu mă văd în alte locuri, sunt recunoscător pentru încrederea care mi-a fost acordată, nu uit acest lucru din punct de vedere uman. Cei care mă cunosc știu că sunt fericit aici. Am văzut un vestiar fericit și toți suporterii. Am avut probleme, toți s-au pus la dispoziție, sunt mulțumit că am văzut o reacție. De luni de zile, la nivel personal, au existat probleme, dar toți s-au implicat. Au arătat că sunt bărbați adevărați, au scos la iveală ce e mai bun din ei”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.