Agentul Massimo Brambati susține că nici Cristi Chivu, nici ceilalți doi antrenori care s-au aflat pe lista lui Inter, Cesc Fabregas și Patrick Vieira, nu au experiența necesară pentru a face față la un club cu pretențiile nerazzurrilor.

Probleme financiare la Inter? Brambati: ”Marotta a spus: 'Nu am 20 de milioane de euro!'”

De altfel, Brambati a dezvăluit că Inter se confruntă cu unele probleme financiare. Aceasta a fost concluzia sa după ce Giuseppe Marotta, președintele clubului, a refuzat să plătească 20 de milioane de euro pentru transferul lui Leoni, explicând că nu are la dispoziție suma respective.

”El este a treia opțiune a lui Inter, prima a fost reconfirmarea lui Inzaghi, care a eșuat, apoi a fost Fabregas și poate chiar Vieira. Sunt antrenori care nu au experiența unui Inter care a luptat pe trei fronturi.

Există un fapt de subliniat: când un antrenor este sub contract, treci prin clubul cu care este sub contract, iar dacă acel club nu este deschis la transfer, nu se poate face nimic. Ceea ce s-a întâmplat la Como este ceva senzațional, mai mult decât ce am văzut cu Conte la Napoli.

Cred că Fabregas oricum nu era foarte convins. Am vorbit cu asistentul său, Cassetti, care mi-a spus că pentru a-l lua pe Fabregas trebuie să iei și jucători pentru jocul său. Și nu știu ce șanse are Inter acum pe piață. Și apoi trebuie să întinerești o echipă în care mai mulți jucători au peste 30 de ani.

Îți dau o veste: Marotta l-a sunat pe Cherubini pentru Leoni, i-a cerut 20 de milioane, iar Marotta a spus 'Nu am 20 de milioane'. Dar nu știu dacă nu are banii pentru Leoni sau dacă nu îi are deloc. Poate că e mai degrabă a doua variantă. Azi Inter nu are puterea pe piață pe care o are Napoli”, a spus Massimo Brambati, conform TuttoMercatoWeb.