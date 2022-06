”Coșmarul” lui Lobonț de la Ajax și Roma și-a prelungit contractul cu ”lăncierii” la vârsta de 40 de ani!

Goalkeeper-ul olandez Maarten Stekelenburg, cel care s-a impus ca titular în fața românului Bogdan Lobonț atât la Ajax Amsterdam, cât și la AS Roma, a semnat prelungirea contractului cu gruparea ”lăncierilor”, deși va împlini 40 de ani în luna septembrie.

Stekelenburg (63 de selecții la naționala Olandei, de unde s-a retras anul trecut) a început fotbalul la Ajax, de unde s-a transferat în 2011 la AS Roma, după care a mai evoluat la Fulham, AS Monaco, Southampton și Everton înainte de a reveni la ”lăncieri” în 2020.

În ciuda unei accidentări serioase, Stekelenburg a apucat să joace 8 meciuri în ultimul sezon pentru Ajax, echipă care s-a confruntat cu mari dificultăți între buturi din cauza problemelor fizice ale portarilor de pe ”Johan Cruyff Arena”.

Acum, el va continua ca jucător cel puțin până în iunie 2023 la clubul alături de care a câștigat 5 titluri de campion (2002, 2004, 2011, 2021 și 2022), 4 Cupe ale Olandei (2006, 2007, 2010 și 2021) și 4 Supercupe (2002, 2005, 2006 și 2007).

