Clubul la care Sir Alex Ferguson a scris istorie e la un pas de desfiintare din cauza coronavirusului! "Ne confruntam cu un adevarat colaps"

Echipele din intreaga lume sunt afectate de pandemie.

Toate campionatele sunt intr-o pauza fortata, iar acest lucru are repercursiuni de ordin financiar asupra cluburilor. Aberdeen, echipa cu care Sir Alex Ferguson a castigat Cupa UEFA in sezonul 1982-1983 si Supercupa Europei in acelasi sezon, se afla in pragul desfiintarii, daca situatia nu se va remedia.

Sky Sports informeaza ca scotienii ar putea pierde circa 1 milion de lire pe luna, iar in eventualitatea in care sezonul se va anula complet, cei de la Aberdeen se vor vedea in imposibilitatea de a mai relua campionatul.

"Facem tot ce depinde de noi pentru a ne proteja in urmatoarele luni, dar pentru orice club e ingrozitor sa nu aiba parte de incasari pret de luni de zile", a declarat seful lui Aberdeen, care se astepta la incasari din bilete, articole promotionale si dretpuri TV de peste 6 milioane de lire in perioada ramasa pana la finalul sezonului.