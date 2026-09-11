Aymen Boutoutaou a costat 1,3 milioane de euro, Meriton Korenica 600.000 de euro, iar Ronny Labonne 100.000 de euro. Denis Drăguș, Luca Stancu, Eddy Gnahore, Dylan Batubinsika și Karlo Muhar au venit liberi de contract, în timp ce Arnold Garita a fost împrumutat de la Shenzhen Juniors.

Triplul campion cu Steaua nu vede bine transferul făcut de FCSB: „Un eșec”

Dintre noile achiziții, Gigi Becali a vorbit în termeni laudativi despre Denis Drăguș. Narcis Răducan, triplu campion al României cu Steaua, nu este însă convins că atacantul va reuși la FCSB.

Fostul mijlocaș consideră că salariul de un milion de euro pe sezon îi pune o presiune uriașă lui Drăguș, iar această situație poate transforma transferul într-un „eșec anunțat”.

„Este o presiune foarte mare, din toate punctele de vedere, mai ales când vorbim de salariu. Salariul de 1 milion este foarte mult, pentru că toată lumea se va raporta tot timpul la banii ăștia. Este o perioadă de austeritate, o țară săracă. Ne-am dori să fim în locul celui care câștigă cu 6 zerouri, dar ce cară după el va trebui să suporte. În primul rând, trebuie să joace la cel mai înalt nivel în fiecare moment. Mai degrabă este un eșec anunțat o astfel de provocare. Să sperăm că va duce presiunea asta, dar este foarte greu”, a spus Răducan la sptfm.ro.

„Eu sunt convins că este peste nivelul campionatului, dar nu este robot și va veni la o echipă unde tensiunea este deja ridicată. Dacă va merge ceas, e un mare câștig, dar nu este ceva sigur și avem multe exemple. Nu este de acuzat, el atât câștiga acolo, dar aici este altceva”, a mai declarat Narcis Răducan.

Narcis Răducan a cucerit trei titluri de campion cu Steaua, în sezoanele 1995/96, 1996/97 și 1997/98. A mai câștigat trei Cupe ale României, două cu Steaua și una cu Rapid, precum și Supercupa României.