"Cel mai TANAR marcator din istorie" era de fapt o FRAUDA! Ce varsta avea in realitate un jucator care sustinea ca are 16 ani!

Un jucator din India se lauda ca e cel mai tanar marcator din istoria campionatului.

Gourav Mukhi a devenit cel mai tanar marcator din istoria Indian Super League in acest sezon, dupa ce marcase pentru Jamshedpur in partida cu Bengaluru FC, scor 2-2.

La 16 ani, Gourav parea cea mai noua speranta a fotbalului indian, insa realitatea este complet diferita.

Oficialii federatiei indiene au cautat bine in actele jucatorului si au descoperit ca a participat la un turneu U16 in 2015! Realitatea este insa mult mai crunta. Anchetat de federatie, Gourav Mukhi a recunoscut ca are de fapt 28 de ani si a fost suspendat timp de 6 luni. Urmeaza si probleme cu legea pentru el, deoarece a folosit acte false.

Practica nu e noua in India. In 2012, 72% din jucatorii selectati la nationalele U17 pentru Cupa Mondiala erau mult mai batrani. Dar acesta este cel mai flagrant caz, iar regulamentele nu aplica pedepse si clubului care l-a legitimat pe jucator.