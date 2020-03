Cea mai importanta sedinta a anului! L'Equipe anunta ca UEFA va amana EURO pentru 2021! Ce se intampla la intalnirea de GRADUL ZERO de astazi

UEFA a convocat o sedinta prin videoconferinta cu presedintii federatiilor si reprezentantii ligilor nationale.

Pandemia de coronavirus a provocat probleme grave nu numai in viata de zi de zi a oamenilor, dar si in sport. Toate competitiile au fost suspendate, iar fotbalul este afectat, cu un EURO 2020 istoric care bate la usa. Multe campionate se vad in imposibilitatea de a termina sezonul la timp, iar competitiile europene inter-cluburi de asemenea.

In aceasta situatie, UEFA a convocat o sedinta de urgenta cu reprezentantii federatiilor si ligilor nationale pentru a decide soarta fotbalului in urmatoarea perioada.

Potrivit cotidianului L'Equipe, UEFA va avea doua intalniri, de la ora 11:00 si de la ora 14:00, iar varianta cu cele mai mari sanse de pus in aplicare este mutarea EURO in 2021, pentru a da timp campionatelor sa se incheie in vara. Este esential ca aceste competitii sa fie finalizate, pentru ca ele vor da echipele calificate pentru urmatorul sezon de UCL si Europa League.

Forul continental estimeaza ca va pierde intre 200 si 300 de milioane de euro in urma mutarii Campionatului European la anul, iar conform ziaristilor francezi, UEFA vrea ca aceasta suma sa fie suportata impreuna cu ligile nationale, care vor incasa astfel in totalitate banii din drepturile TV.

Alte masuri care vor fi luate in sedinta de azi sunt legate de Liga Campionilor si Europa League. Aici sunt propuse doua variante: fie meciuri intr-o singura mansa, pe teren neutru, pentru fazele eliminatorii ramase, fie un turneu Final Four, in cele 2 orase gazda deja stabilite pentru finale, pe modelul din handbal.

De asemenea, EURO la fotbal feminin ar urma sa se dispute in 2022, deci cu un an mai tarziu decat era stabilit initial, la fel si competitia pentru U21. Se va profita de faptul ca in 2022 Campionatul Mondial de Fotbal se va desfasura in Qatar, in premiera in iarna.