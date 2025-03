Zhivko Zhelev, fostul fundaș central al lui FCSB, conduce acum echipa Etar Veliko Tarnovo, care a obținut recent o victorie importantă împotriva echipei Pirin Blagoevgrad.

Zhelev și-a felicitat echipa după victoria cu Pirin Blagoevgrad: "Am fost echipa mai organizată și am dorit să obținem victoria. Nu am permis faze periculoase în fața porții noastre, am marcat două goluri și am creat și alte situații periculoase".



Zhelev a lăudat și aportul experimentatului Preslav Yordanov (35 de ani), despre care a susținut că este de mare ajutor echipei atât pe teren, cât și în vestiare, deoarece e un exemplu pentru fotbaliștii tineri. "Îi lăsăm pe tineri să joace. Echipa noastră este una dintre cele mai tinere din ligă", a spus Zhelev, potrivit Topsport.



Zhelev nu a uitat nici de fanii echipei, cărora le-a mulțumit pentru sprijinul acordat echipei: "Sperăm să începem să obținem victorii și în deplasare", a mai spus Zhelev.

Zhelev, fost jucător al FCSB



În perioada în care a activat ca fotbalist, Zhivko Zhelev (45 de ani) a trecut și prin campionatul României, între 2007 și 2010.



Fundașul central a ajuns în țara noastră după ce a fost achiziționat de Oțelul Galați cu 150.000 de euro de la Litex Lovech. A îmbrăcat tricoul moldovenilor până la începutul anului 2010, când a fost cedat pentru 200.000 de euro la FCSB.



Zhelev nu a rezistat însă prea mult la FCSB, adunând doar 16 meciuri și fiind cedat gratis după doar șase luni, la Inter Baku.