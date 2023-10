Selecţionata Germaniei, calificată din oficiu la EURO 2024 în calitate de gazdă a acestei competiţii, a fost ţinută în şah de echipa Mexicului (scor 2-2), în cursul unui meci amical de fotbal disputat marţi în Statele Unite, la Philadelphia.

Nemţii au deschis scorul pe Lincoln Financial Stadium prin Antonio Rudiger, fundaşul lui Real Madrid (25), însă mexicanii au restabilit egalitatea prin Uriel Antuna (37), iar apoi au preluat conducerea pe tabela de marcaj în debutul reprizei secunde, graţie reuşitei lui Erick Sanchez (47). Rezultatul final a fost stabilit de Niclas Fullkrug, în minutul 51.

Mannschaft, care nu are programate partide oficiale până la EURO 2024, a profitat de pauza generată de meciurile internaţionale pentru a efectua un mini-turneu în Statele Unite. În primul amical disputat pe pământ american, germanii au învins cu 3-1 naţionala SUA, sâmbătă la Hartford (Connecticut).

Antonio Rüdiger scores his first international goal in over two years. ????

Germany catches Mexico sleeping on the set-piece. ????

????: @TUDNMEX

pic.twitter.com/hAwFfxM1w3