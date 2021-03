BREAKING NEWS! Fost jucator din Bundesliga, arestat pentru trafic de droguri! Cantitati uriase de droguri pe care le-a vandut 

Mustafa Kucukovic (34 ani) a fost arestat si acuzat de trafic de droguri.

Fostul jucator al lui Hamburg a fost retinut in orasul Gelsenkirchen, anunta Bild si Hamburger Abendblatt si acuzat pentru trafic de droguri in cantitati foarte mari.

Dupa cum a informat politia, fostul atacant si inca un barbat de 29 de ani, ar fi obtinut in jur de 230 de kilograme de marijuana, 50 de kilograme de cocaina si 30 de hasis in perioada aprilie - mai 2020. Mai mult, cei doi ar fi vandut drogurile in Hamburg si ar fi fost investigati de mai mult timp de autoritati, insa miercuri un judecator a emis un ordin de arest pe numele lor.

Anchetatorii au mers la un apartament pe care cei doi il aveau in Eimsbuttel, in Hamburg. Acolo s-au gasit 20 000 de euro, mai multe telefoane mobile si diferite cartele SIM.

Politia s-ar fi folost de o aplicatie de chat criptata, special pentru astfel de tranzactii, numita EncroChat. Investigatorii s-au infiltrat in sistem in 2020 si au extras mai mult de 20 de mlioane de mesaje de la 60 000 de participanti.