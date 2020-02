BREAKING NEWS: Amenintare cu BOMBA la sediul Gazetei Sporturilor! Interventie de urgenta a trupelor antitero. Mihai Mironica, oprit de politisti sa intre in direct

Momente tensionate la sediul Gazetei!

Politia si trupele antitero investigheaza in aceste momente o alerta cu bomba la cladirea unde se afla si Gazeta Sporturilor. Invitat la emisiunea GSP LIVE, care ar fi trebuit sa fie difuzata pe site-ul gsp imediat dupa derby-ul CFR - FCSB, jurnalistul PRO TV Mihai Mironica a fost oprit de politisti sa intre in direct. Emisiunea realizata de Costin Stucan are loc in fata cladirii. Conform primelor informatii, amenintarea cu bomba ar fi la cladirea vecina, in care se afla Antena 1.