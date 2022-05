Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit în finala UEFA Champions League de la Paris. Pe Stade de France madrilenii și-au adjudecat al 14-lea trofeu din istoria competiției, grație unicului gol al partidei în scris de Vinicius, în minutul 59.

Pe lângă faptul că a ieșit golgheterul competiției, cu 15 goluri în 12 partide, Karim Benzema (34 ani) mai are un nou motiv de bucurie. Francezul și-a trecut în palmares al cincilea trofeu UEFA Champions League cu gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Însă, Micah Richard (33 ani) a precizat, în mai multe rânduri, că acesta este singurul sezon în care actualul căpitan al Realului a demonstrat că este un atacant de clasă, dar nu peste Harry Kane (28 ani) și Robert Lewandowski (33 ani).

„În ultimul timp, în ultimele șase luni să spunem, mi-a demonstrat că este la același nivel cu Harry Kane și Robert Lewandowski”, a declarat Micha Richard în decursul acestui sezon.

Iar părerea fostului jucător al lui Manchester City a fost confruntată. Reporterul Sky Sports s-a deplasat la Paris, iar înaintea finalei cu Liverpool l-a întrebat pe Benzema dacă știe cine este Micah Richards.

„- Karim, știi cine e Micah Richards?

- Cine?

- Un fost jucător de la Manchester City care s-a îndoit de tine.

- Da?

- Dar nu se mai îndoieșt acum!

- A, da? Transmiteți-i dragostea mea”, a fost dialogul dintre reporterul Sky Sports și căpitanul Realului.

$80K on a night out, rapping Biggie AND finding out if Karim @Benzema knows who he is?

What a roller coaster that was for @MicahRichards. ????

The best segment in TV history is back! This is in the Mixer: #UCLFinal Edition. ???? pic.twitter.com/GVB9wo1z3Y