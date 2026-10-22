Lamine Yamal (19 ani) va călători la Londra pentru Gala Balonul de Aur 2026 cu un avion privat, independent de clubul FC Barcelona.

Lamine Yamal, în avion privat în drumul către Londra

El va zbura luni cu familia, prietenii și impresarii săi, alături de care ar urma să dea o petrecere în capitala Angliei, dacă va câștiga prestigiosul trofeu, conform Mundo Deportivo.

Decarul Barcelonei este, de asemenea, favorit pentru a fi desemnat „cel mai bun tânăr talent pentru al treilea an consecutiv, iar Vicky Lopez este principala candidată la fotbal feminin.

Petrecerea pregătită de Yamal

Lamine Yamal plănuise deja o petrecere la Paris anul trecut, în cazul în care ar fi câștigat Balonul de Aur, dar, în cele din urmă, a trebuit să se întoarcă în aceeași seară de la gala de la Theatre du Chatelet, deoarece premiul i-a revenit lui Ousmane Dembele.

De data aceasta, el se consideră cu șanse mai mari pentru a câștiga premiul, pe care revista France Football îl acordă pentru a 70-a oară.

Barcelona, o prezență importantă la gală

Președintele Joan Laporta va conduce delegația Barcelonei. Printre alți nominalizați la Balonul de Aur se numără Pau Cubarsi și Rodri Hernandez, MVP-ul ultimei Cupe Mondiale.

Vor fi prezente și campioanele europene Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina și Ewa Pajor.