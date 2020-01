"Au vrut sa mi-l OMOARE!" Steven Gerrard, acuzatii INCREDIBILE dupa ce atacurile la adresa unui jucator de-al sau

Gerrard s-a suparat rau dupa atacurile impotriva columbianului Morelos.

Antrenorul lui Rangers spune ca exista o 'agenda' impotriva atacantului sau. Morelos a facut gesturi controversate in directia fanilor lui Celtic dupa ultimul Old Firm Derby, alimentand ura acestora pentru el. Sud-americanul a dus mana la gat si a mimat o taietura in directia suporterilor rivali, apoi si-a motivat actiunile spunand ca a fost abuzat rasial.

Gerrard ii ia apararea lui Morelos si spune ca fotbalistul e in pericol!

"Oamenii vor sa-l vada definitiv plecat in cealalta parte a lumii. Alfredo nu e perfect, va continua sa faca greseli, asa cred, dar asta nu inseamna ca lucrurile trebuie sa continue asa. Vor sa-l omoare! E o amenintare, marcheaza goluri importante si e un mare jucator pentru Rangers. Daca vom avea succes, va fi in mare masura datorita golurilor si a contributiei sale. Cel mai important lucru pentru noi e ca el sa ne ajute in partea a doua a sezonului", a spus Gerrard.

Alfredo Morelos, 23 de ani, a marcat 28 de goluri in 35 de meciuri in acest sezon.