Au venit ZECI de mii la antrenamentul dinainte de meciul anului! Imagini ULUITOARE in Argentina

Derby-ul orasului Rosario e la fel de pasional! A fost nebunie la ultimul antrenament al lui Newell's Old Boys! Zeci de mii de oameni au facut show pe stadion inaintea marelui meci cu Rosario Central.



¡The Estadio Marcelo Bielsa erupted at last night's Banderazo!

What a scene. Thousands of Lepers turned out to support the #Newells squad ahead of Sunday's #ClásicoRosarino. pic.twitter.com/Q5tgC8kYqX