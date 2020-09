LOVITURA pentru Atletico Madrid! Conducerea Barcelonei s-a razgandit pe ultima suta de metri! Ce se intampla cu transferul lui Suarez

Conducerea Barcelonei i-a blocat transferul lui Luis Suarez (33 de ani), dupa ce ieri era anuntat la Atletico Madrid.

Conducerea catalanilor s-a razgandit in ultimult moment, asta dupa ce zvonurile ca Suarez va pleca la una din rivalele din campionat se confirmase. Barcelona ar fi nevoita sa-i plateasca restanta salariala pe un an, in valoare de 9 milioane de euro, in cazul in care jucatorul va pleca liber de contract, astfel conducerea s-a decis sa obtina aceasta suma de la echipa care-l va dori pe uruguayan.

Atletico il doreste doar gratis, l-a cedat pe Morata la Juventus cu imprumut, fiind atat de sigura ca transferul se face. In cazul in care Barcelona va insista pentru cele 9 milioane de euro, Atletico va merge pe varianta Cavani, care mai este dorit si de rivala din oras, Real Madrid.

In aceasta perioada de transferuri, Atletico Madrid incearca sa scape si de Diego Costa, jucator intrat in dizgratiile lui Simeone. Salariul pe care spaniolul il are este unul imens, acesta fiind unul din motivele pentru care nu-si poate gasi foarte usor echipa.

VIDEO cu Morata de pe aeroportul din Torino: