Asta este una dintre cele mai HORROR accidentari din fotbal: i-a DISTRUS tibia! Imagini cu puternic impact emotional 

Intamplarea s-a petrecut in prima liga din Vietnam.

Meciul dintre Ho Chi Minh City si Hanoi a facut inconjurul planetei dupa accidentarea horror a lui Hung Dung Do, unul dintre cei mai importanti jucatori de la Hanoi.

Mijlocasul Ngo Hoang Thinh a intrat dur la jucatorul care recuperase balonul si i-a rupt tibia, Hung Dung fiind dus direct pe masa de operatie. Din filmari se vede cum piciorul sau se indoaie intr-o pozitie nenaturala, iar adversarul sau a vazut cartonasul rosu direct.

???? KONTEN MENGGANGGU ???? Tackle horor gelandang Ngo Hoang Thinh terhadap Do Hung Dung.

Sesuai dengan regulasi Liga Vietnam, Thinh dihukum:

• Larangan main sampai musim 2021 selesai

• Denda $1.730

• Membayar biaya pengobatan Dung pic.twitter.com/N0DDTXQhED — SuporterFC (@SuporterFC) March 24, 2021

Fotbalistul a fost operat si va lipsi cel putin un an de pe teren, in timp ce Thinh a fost suspendat pana la finalul sezonului in curs si amendat cu 1 730 de dolari. In plus, mijlocasul va trebui sa ii plateasca cheltuielile medicale lui Hung Dung.