Ar fi transferul carierei! Nita, dorit in Premier League: Sparta Praga, PROFIT de 3 milioane de euro in doar 6 LUNI

Florin Nita este la un pas de transferul carierei.

Dupa ce a prins un transfer in strainatate la 30 de ani, la Sparta Praga, Nita ar putea ajunge in Anglia. Potrivit DailyMail, Wolverhampton, echipa care tocmai a promovat in Premier League, il doreste pe goalkeeper-ul roman. Conform sursei citate, englezii il vor sub forma de imprumut pentru un sezon, cu clauza de cumparare de 5 milioane de euro.

Daca mutarea se va realiza, Sparta Praga ar face un profit spectaculos de 3 milioane de euro in doar 6 luni de pe urma lui Nita. Cehii l-au cumparat de la FCSB pentru doua milioane de euro.

Nita ar fi astfel al doilea portar vandut de Sparta in Premier League dupa ce Martin Dubravka, omul pe care l-a inlocuit Nita, a ajuns in Premier League la Newcastle. Dubravka a plecat sub forma de imprumut, iar ulterior a fost cumparat definitiv pentru 6 milioane de euro.