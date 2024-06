Și are pe masă o ofertă de prelungire a contractului cu Gaziantep, unul care a expirat de curând, după cum anunță Florin Tene, antrenorul cu portarii care i-a stat alături în ultima vreme.

Florin Tene, la Studio EURO 2024, despre Florin Niță

Cu șapte intervenții salvatoare contra Belgiei și un alt meci ireproșabil cu Ucraina, Niță i-a dovedit selecționerului că a luat decizia corectă când l-a preferat lui Horațiu Moldovan, iar viitorul pare că va aduce doar lucruri bune. Gaziantep, locul 11 în ultima ediție din SuperLig, a trimis deja oferta de prelungire a contractului, dar fostul goalkeeper de la FCSB e concentrat doar pe ce are de făcut la Europeanul din Germania:

"Turcia e un campioant puternic, e iubit la Gaziantep și nici nu poate ieși pe stradă. Nu a prelungit contractul, are contractul pe masă, sunt în negocieri. I-am zis să lase contractele, pentru că are 3-4-5, dar hotărârea o iau el și soția lui. Bineînțeles că la el contează și partea materială, are 37 de ani, un contract în Arabia Saudită îl face om. Vă garantez că e portarul echipei naționale și la 40 de ani: nu bea, nu e om de cluburi, e un superfamilist. El acum se antrenează mai bine decât acum 20 de ani!

L-am rugat să țină telefonul închis. Vorbim cu el doar câteva cuvinte, toate ofertele lui vin la Laura. Vorbim după fiecare meci, dar nu-l deranjez prea mult, pentru că știu ce înseamnă un turneu final", a spus Florin Tene, fost antrenor cu portarii al lui Niță la Gaziantep, pentru ProTV și Sport.ro.

Niță, cu gândul doar la EURO

Pentru Florin Tene, la rândul său un fost portar important în fotbalul românesc, miracolele făcute de Niță contra lui Lukaku sau Doku nu reprezintă o surpriză, mai ales că portarul titular al naționalei a atins maturitatea sportivă care să-i permită să atace cu încredere un astfel de meci. Interesant este că Niță e deconectat total de la orice eveniment care i-ar putea distrage atenția de la ce are de făcut la EURO, alegând să-și dedice întreaga concentrare pentru atingerea obiectivelor naționalei și fiind, practic, izolat de exterior:

"Pe mine nu mă miră prestația lui Niță, eram sigur că va face un turneu bun. Îl știu bine, l-am antrenat la Gaziantep, știu că era visul lui să apere la European și îl cunosc ca om. Poate apăra chiar mai bine de atât! A făcut unul dintre cele mai bune meciuri la echipa națională. Să joci cu atâta ambiție, cu atâta stăpânire de sine...doar un portar mare poate face chestia asta.

Problema nu este că el a făcut un meci mare, e că a avut o stăpânire de sine ieșită din comun. Să joci contra Belgiei, o superechipă, m-am uitat la el cu atenție și a stat foarte bine mental la meciul ăsta, mi-a plăcut modul lui de a gândi.

Multă lume nu-i cunoaște situația, eu îi cunosc familia și copiii. A avut o viață grea, e un copil modest, cu un bun-simț ieșit din comun, și îi e foame de performanță. Nu e genul de om care să iasă în față, la fel și familia lui. Singura mea satisfacție ca antrenor cu portarii e când un elev de-ai mei apără bine sau mă sună de sărbători, chestia asta contează mult pentru mine.

Vorbesc cu Florin, eu am rugat-o pe soția lui și pe el, orice problemă vine din țară să aibă telefonul închis. Am rugat-o pe Laura, soția lui, să ia toate problemele lui: dacă e copilul răcit, dacă vine nu știu ce contract. Credeți-mă, el nu știe nimic!", a mai punctat Florin Tene, vineri seară, în cadrul emisiunii Studio EURO 2024.