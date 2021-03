Anunt incredibil din Turcia! Doua SUPER PUTERI se bat pentru transferul lui Maxim! Oferta URIASA pentru jucatorul lui Gaziantep

Alex Maxim este curtat de granzii din campionatul Turciei.

Galatasaray si Besiktas ar fi gata sa puna pe masa o oferta consistenta pentru Gaziantep. Mijlocasul roman a fost reiventat de Marius Sumudica in Turcia dupa o perioada dezamagitoare in Germania.

El a avut un sezon execelent in campionatul turc, insa dupa plecarea lui 'Sumi' de la Gaziantep, randamentul lui a scazut si nu a mai marcat de 7 etape in Super Lig. Romanul si-a facut un renume in Turcia, iar Trabzonspor l-ar urmari de ceva vreme. In acest moment, in cursa pentru Maxim ar fi intrat si granzii din Istanbul.

Din ultimele informatii reiese ca de fostul jucator de la Pandurii sunt interesate Galatasaray si Besiktas. Suma de transfer este impresionanata, iar pentru semnatura lui s-ar fi oferit 5.5 milioane de euro.

Galatasaray ve Besiktas Alexandru Maxim icin Gaziantep FK'ya teklif yapacak, Gaziantep FK 5.5M euro istiyor. pic.twitter.com/97SUUl47WO — Emer Ajans (@EmerAjans) March 11, 2021

Maxim a fost transferat de Gaziantep in vara lui 2020 liber de contract de la FSV Mainz si mai are contract cu turcii pana in 2022. In acest sezon, el a reusit sa puncteze de 11 ori.