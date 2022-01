Adriano are din nou probleme cu legea! A fost prins cu permisul expirat și a refuzat etilotestul. Ce pedepsă riscă 

Potrivit Marca, Adriano (39 ani) a fost de oprit de poliție în Rio de Janeiro, în timp ce se afla la volan. Însă autoritățile au descoperit că fostul jucător al lui Inter avea permisul de conducere expirat, iar Adriano le-a îngreunat situația atunci când a refuzat să sufle în etilotestul.

Politiștii au fost nevoiți să-i rețină autovechicului până când un prietean de-ai fostului fotbalist a venit să-l conducă acasă. Totodată, brazilianul riscă o amendă mare și să rămână fără permisul de conducere un an.

Adriano, copilul-problemă al fotbalului

Fostul vârf de atac a mărturisit că moartea tatălui său a fost șoc prea mare pentru el, iar singurul refugiu a fost alcoolul. Adriano a mărturisit că din cauza acestui viciu a fost nevoit să se transfere de la Inter.

„Numai eu știu cât de mult am suferit. Moartea tatălui meu mi-a lăsat un gol imens, am ajuns să mă simt foarte singur si m-am izolat cand a murit. A fost cel mai rau. M-am trezit singur, trist și deprimat în Italia, și atunci am început să beau. Nu m-am oprit din băut și a trebuit să plec de la Inter”, a declarat Adriano pentru revista R7.

De-a lungul carierei, Adriano a evoluat pentru Flamengo, Inter, Fiorentina, Parma, Sao Paulo, Flamengo, Roma, Corinthians și Athletico Paranaense. Atacantul a bifat și 48 de prezențe în naționala Braziliei, pentru care a marcat de 27 de ori.