Acum doi ani era fotbalist MILIONAR si juca pentru o echipa URIASA! Nimeni nu-l mai recunoaste acum

Fanilor le-a fost greu sa-si dea seama cine e cand l-au vazut cu noul look!

Dani Osvaldo s-a retras de doi ani pentru a se concentra pe o cariera muzicala. Fostul atacant de la Juventus, Roma si Inter, acum in varsta de 32 de ani, are un look complet schimbat fata de perioada in care juca. Osvaldo i-a lasat masca pana si pe prietenii din nationala Argentinei cu look-ul sau. I-a vizitat in cantonament pentru a le face cadou ultimul sau CD. :)

Osvaldo s-a retras acum doi ani, dupa ce a jucat ultima oara pentru Boca Juniors. In trecut a mai jucat pentru Fiorentina, Roma, Juventus, Inter sau Porto. Osvaldo are si 14 meciuri in nationala Italiei, in tricoul careia a inscris de 4 ori.