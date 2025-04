Achraf Hakimi a semnat: anunțul marocanului, după ce a devenit campion cu PSG, a „rupt“ rețelele de socializare

După ce a devenit campion cu PSG, pentru a 4-a oară, Hakimi a oficializat parteneriatul cu Under Armour. Marocanul a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu noile ghete primite din partea sponsorului său. Vorbim despre modelul Shadow Elite 3, care costă 230 de euro!

Lovitură după lovitură încasată de nemții de la Adidas! Mai întâi, naționala Germaniei a renunțat la contractul cu acest brand, trecând la Nike. Iar acum, marocanul Achraf Hakimi a pus capăt parteneriatului cu Adidas, semnând cu americanii de la Under Armour.

„Sunt încântat pentru că am semnat cu Under Armour, un brand de mare calitate care corespunde cu standardele și ambițiile mele. Abia aștept să-mi dezvolt cariera alături de Under Armour care își propune să se implice tot mai mult în fotbal“, a declarat Hakimi.

Și, într-adevăr, în ultima perioadă, americanii de la Under Armour au lungit lista fotbaliștilor cu care au semnat contracte de publicitate. Aici, îi regăsim pe Pedro Porro (Tottenham), Sacha Boey (Bayern Münich), Ferran Torres și Marc Casadó (Barcelona), toți devenind „brand ambasador“ pentru Under Armour în ultimul an.