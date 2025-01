L-au băgat la „slăbit“

Acum un an, când Under Armour a lansat prima verisiune a acestor încălțări, recenziile n-au fost tocmai strălucite. Infinite Elite, versiunea originală, deși avea o mare calitate, și anume, atenuarea impactului cu suprafața dură și, implicit, întâzierea apariției oboselii acumulate în picioare, prezenta câteva minusuri importante.

În primul rând, la 326 de grame, Infinite Elite se simțea ca o „cărămidă“, dacă cineva își propunea să adauge viteza la o sesiune mai lungă de alergare. Tocmai de aceea, Infinite Elite 2 a fost băgat la „slăbit“. Rezultatul? Din laboratoarele din Baltimore (SUA) a ieșit o nouă versiune, care cântărește cu 45 de grame mai puțin. Poate că o asemenea diferență nu spune mare lucru unui om care nu aleargă, însă pentru un alergător, această diferență e colosală. Și se simte în picioare!

Pantoful te ajută cu adevărat

Această îmbunătățire majoră, adusă modelului Infinite Elite 2, vine „la pachet“ cu o altă premieră pentru niște încălțări din categoria „Long run“ marca Under Armour.

Concret, vorbim despre acea propulsie, atât de căutată de alergători, când își aleg încălțările. Practic, această calitate „face toți banii“ și diferențiază o pereche de încălțări cu care mergi pe stradă de una cu care vrei să alergi. Iar Under Armour Infinite Elite 2 te convinge, încă din primele minute, că e partenerul tău, dispus să preia o parte a efortului în timpul unei sesiuni în care vrei să alergi mult, să pui accentul pe distanța acoperită.

La Dubai, Infinite Elite 2 a putut să „ducă“ un ritm foarte bun, de 4,50 de minute pe kilometru, în timpul unei sesiuni în care s-a alergat mai tare (alergătorii avansați au terminat sesiunea chiar cu ritmul de 3,50 min / km!). E pentru prima dată când colecția pantofilor de alergări lungi de la Under Armour are un model capabil atât să atenueze impactul cu suprafața dură, cât și să ofere o propulsie reală.

Aceste caracteristici sunt foarte utile, mai ales pentru cei care nu-și doresc să „spargă“ o avere pe mai multe perechi de încălțări pentru fiecare tip de antrenament (alergări lungi, alergări de viteză). Infinite Elite 2 e un model capabil să facă ambele sesiuni.

De la +30 de grade Celsius, la 3 grade

La Dubai, una dintre sesiunile de probă, de 12 kilometri, s-a desfășurat sub soarele arzător din deșertul Al-Qudra. Aici, a fost testat cât de bine „respiră“ materialul din care e facut Infinite Elite 2. Și la acest capitol, modelul lansat de Under Armour s-a prezentat admirabil. Pentru că, dacă sunt încălțări în care piciorul „îți ia foc“, materialul din care e făcut Infinite Elite 2 te face să și uiți că îi ai în picioare. Iar dacă modelul a făcut față căldurii din deșert, firește, în timpul sesiunii de la București, la o temperatură de aproximativ 3 grade Celsius, confortul oferit de material chiar că n-a fost o problemă.

Infinite Elite 2: capitole la care nu excelează

Motto-ul Under Armour, la sediul lor central din Baltimore, stă scris pe un perete pe lângă care trec, zilnic, angajații: „Our best product is yet to come“ (n.r. – produsul nostru cel mai bun încă nu s-a lansat).

Pornind de aici, e clar că și Infinite Elite 2 are capitole la care pot fi aduse îmbunătățiri la următoarele versiuni. Pe suprafață umedă, aderența poate fi mai bună. Nu „patinezi“, dar simți cum trebuie să depui un efort mai mare pentru a-ți menține echilibrul.

Apoi, există o problemă legată de lățimea încălțărilor. Care sunt mai înguste, comparativ cu prima versiune a aceluiași model. Pe distanțe mai scurte, acest detaliu nu creează probleme / disconfort. Dar la alergările mai lungi sau la cele desfășurate pe o temperatură ridicată (cum a fost în deșert), când piciorul se umflă, simți cum degetul mare se lipește de vârful pantofilor. Soluția poate fi achiziționarea unei perechi cu jumătate de număr mai mare față de mărimea purtată, în mod obișnuit.

Când va ajunge la noi în magazine?

La nivel global, Under Armour Infinite Elite 2 s-a lansat deja pe data de 17 ianuarie. În SUA, acest model costă 160 de dolari. În Europa, prețul va fi de 160 de euro.

În magazinele Under Armour din România – la Iulius Mall din Cluj, dar și la București, la Băneasa Shopping City, Mega Mall și AFI Cotroceni – Infinite Elite 2 încă n-a apărut. Se estimează că va ajunge la aceste magazine, dar și pe site-ul www.underarmour.ro, în luna aprilie.