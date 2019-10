12 cei mai bogati fotbalisti din lume! Cat castiga intr-o ora Eden Hazard si surprizele de pe primele doua pozitii

Unii fotbalisti castiga intr-o ora cat un om normal in jumatate de an. Salariile au luat-o razna in fotbal.

Fotbalul a devenit o adevarata industrie unde cei mai buni fotbalisti sunt rasplatiti cu milioane de euro. Iata cum arata topul celor mai bine platiti fotbalisti.

Pe primele doua pozitii se claseaza un fotbalist iesit de ceva timp din lumina reflectoarelor si un tanar foarte norocos care inca n-a debutat la seniori.

EDEN HAZARD - Dupa 7 ani la Chelsea, acum castiga nu mai putin de 2.614 pe ora la Real

GARETH BALE - Este cel mai bogat atlet de sub 31 de ani din Regatul Unit

ROONEY - Are o avere estimata de 140 de milioane de dolari

ZLATAN IBRAHIMOVIC - Este al 147-lea cel mai bogat om din Suedia cu o avere de aproximativ 180 de milioane de dolari

PATO - Pe plan sportiv nu s-a mai remarcat de multa vreme, dar are un salariu de 1,6 milioane de euro lunar

NEYMAR - Contractele cu Nike, Panasonic si Red Bull plus salariul de la PSG il aduc in acest top pe fotbalistul crescut de Santos

PIQUE - Are o avere de 220 de milioane de dolari si a devenit un super om de afaceri

LEO MESSI - Are o avere de 395 de milioane de dolari, iar lucrurile sigur nu se opresc aici.

DAVID BECKHAM - 428 de milioan de dolari are in acest moment in cont David, unul dintre cei mai cautati fotbalisti de catre branduri.

CRISTIANO RONALDO - 450 de milioane de euro are Cristiano Ronaldo in cont. Pe langa salariul din fotbal si banii din publicitate, acesta a investit in mai multe afaceri

MATHIEU FLAMINI - Are actiuni in valoare 50 la suta intr-o firma care valoreaza nu mai putin de 32 de miliarde de dolari. In momentul vanzarii acestor actiuni, Flamini o sa fie unul dintre cei mai bogati fotbalisti din toate timpurile.

FAIQ BOLKIAH - Este nepotul Sultanului din Burnei si mosteneste o avere de 19 miliarde de dolari. Acesta este legitimat la Chelsea, dar inca nu si-a facut debutul la seniori.